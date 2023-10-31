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Рязанцы потребовали возобновить пассажирские перевозки в аэропорт Домодедово

Рязанцы потребовали возобновить пассажирские перевозки в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы обратились в территориальный отдел государственногоавтодорожного надзора по Рязанской области МТУ Ространснадзора по ЦФО с просьбой провести проверку по невыполнению перевозчиками «Мострансавто» и «Славянский экспресс» рейсов согласно расписанию из Рязани в аэропорт Домодедово и обратно.

«В ходе проведенного постоянного рейда установлено, что на шести маршрутах в период с 23 по 30 октября рейсы не выполнялись. Дополнительно сообщаем, что невыполнение перевозчиком более пяти рейсов подряд является основанием для прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок», — сообщили в ведомстве.

Рязанцы подчеркнули, что рязанский территориальный отдел государственного автодорожного надзора направил материалы в Росавтотранс для прекращения лицензий двух перевозчиков АО «Мострансавто» и ООО «Славянский экспресс».

«Если эти перевозчики не способны выполнять рейсы, значит и свидетельств не должны иметь и занимать выделенное под них расписание на автовокзалах», — отметили рязанцы.

Напомним, в июле рязанский минтранс сообщал, что не планирует возобновлять автобусный маршрут «Рязань — Домодедово» до открытия авиалиний Южного направления.