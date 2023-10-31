Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 31
12°
Срд, 01
15°
Чтв, 02
10°
ЦБ USD 92.02 -1.22 01/11
ЦБ EUR 97.93 -0.69 01/11
Нал. USD 93.46 / 96 31/10 17:30
Нал. EUR 98.97 / 99.2 31/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто готов помогать школам?
1 час назад
170
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
3 042
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
11 272
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
17 597
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об изменениях при сдаче налоговой отчетности

Управление ФНС России по Рязанской области сообщило, что для повышения эффективности региональные налоговые органы с 20 ноября переходят на новую систему управления.

С указанной даты межрайонные инспекции регионального управления реорганизуются и прекращают деятельность в качестве юридического лица.

Как уточнили в пресс-службе Рязанского УФНСа эти изменения не отразятся на правах налогоплательщиков и не скажутся на качестве обслуживания.

Прием налогоплательщиков как и прежде будет осуществляться в подразделениях, которые созданы на базе территориальных налоговых органов по следующим адресам:

  • Рязань, Московское шоссе, дом № 18;
  • Рязань, проезд Завражнова, дом № 9;
  • Рязань, улица Горького, дом № 1;
  • Рязань, улица Свободы, дом № 80а/43 (Единый регистрационный центр);
  • Рязань, Славянский проспект, дом № 5;
  • Скопин, улица Октябрьская, дом № 50;
  • Кораблино, улица Текстильщиков, дом № 16;
  • Касимов, Приокский микрорайон, дом № 12А;
  • Сасово, улица Банковская, дом № 9;
  • Шилово, улица 8 Марта, дом № 3.

Но при сдаче налоговой отчетности, начиная с 20 ноября 2023 года, необходимо указывать код налогового органа — 6200.

Как отметили в региональной налоговой службе, теперь особую значимость для налогоплательщиков приобретает возможность получения услуг ФНС России дистанционно, с использованием онлайн-сервисов сайта. Сейчас на портале Федеральной налоговой службы функционирует более 70 электронных сервисов, которые предоставляют пользователям широкий спектр услуг и существенно экономят время.

А у тех, кто не владеет современными техническими средствами, есть возможность получения услуг налоговых органов в территориальных отделениях МФЦ.

С дополнительными вопросами рязанцы могут обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный.