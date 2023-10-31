Рязанцев предупредили об изменениях при сдаче налоговой отчетности

Управление ФНС России по Рязанской области сообщило, что для повышения эффективности региональные налоговые органы с 20 ноября переходят на новую систему управления.

С указанной даты межрайонные инспекции регионального управления реорганизуются и прекращают деятельность в качестве юридического лица.

Как уточнили в пресс-службе Рязанского УФНСа эти изменения не отразятся на правах налогоплательщиков и не скажутся на качестве обслуживания.

Прием налогоплательщиков как и прежде будет осуществляться в подразделениях, которые созданы на базе территориальных налоговых органов по следующим адресам:

Рязань, Московское шоссе, дом № 18;

Рязань, проезд Завражнова, дом № 9;

Рязань, улица Горького, дом № 1;

Рязань, улица Свободы, дом № 80а/43 (Единый регистрационный центр);

Рязань, Славянский проспект, дом № 5;

Скопин, улица Октябрьская, дом № 50;

Кораблино, улица Текстильщиков, дом № 16;

Касимов, Приокский микрорайон, дом № 12А;

Сасово, улица Банковская, дом № 9;

Шилово, улица 8 Марта, дом № 3.

Но при сдаче налоговой отчетности, начиная с 20 ноября 2023 года, необходимо указывать код налогового органа — 6200.

Как отметили в региональной налоговой службе, теперь особую значимость для налогоплательщиков приобретает возможность получения услуг ФНС России дистанционно, с использованием онлайн-сервисов сайта. Сейчас на портале Федеральной налоговой службы функционирует более 70 электронных сервисов , которые предоставляют пользователям широкий спектр услуг и существенно экономят время.

А у тех, кто не владеет современными техническими средствами, есть возможность получения услуг налоговых органов в территориальных отделениях МФЦ.

С дополнительными вопросами рязанцы могут обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный.