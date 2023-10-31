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Россиянам рассказали, какие пособия вырастут в 2024 году

Россиянам рассказали, какие пособия вырастут в 2024 году. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее цитирует агентство «Прайм».

По ее словам, многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году. Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025 году — до 68 996 рублей.

Также в стране проиндексируют материнский капитал — на 44 тыс. рублей на первого ребенка и на 58 тыс. рублей на второго. Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 179 рублей до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году.

Отмечается, что повышение некоторых детских выплат привязано к увеличению МРОТ — с 1 января его проиндексируют на 18,5% до 19,242 рублей. Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе.