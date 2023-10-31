Российский военный заявил, что ВСУ применяют ядовитые газы в ДНР

Российский военный заявил, что ВСУ применяют ядовитые газы в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа «Ахмат».

По его словам, украинская армия применяет ядовитые газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских военных на кременском участке фронта.

Он отметил, что газ периодически скидывают с коптеров. Также используются фосфорные, зажигательные боеприпасы, но наиболее активно ВСУ применяют кассетные снаряды.

Боец добавил, что капсулы с ядовитыми газами ВСУ пытаются сбрасывать прямо в окопы российских военных.