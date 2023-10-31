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Правительство Тайланда увеличило время безвизового пребывания россиян до 90 дней

Правительство Таиланда временно утвердило указ МИДа Королевства о продлении срока безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Пхукете.

Отмечается, что данный документ будет действовать в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.

Уточняется, что в паспорта граждан России будут проставлять 90-дневные штампы при пересечении таиландской границы. При этом нововведения не предусматривают оформление визы.

Напомним, ранее сообщалось, что период безвизового пребывания в Таиланде россиян хотят продлить до 60 дней.