Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом на Московском шоссе

Во вторник, 31 октября, примерно в 18:25, в Рязани, вблизи дома 21 по Московскому шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Водитель на «Фольскваген Поло», по предварительной информации, столкнулся с маршрутным такси «Паз Вектор».

В результате происшествия пассажирка автомобиля иномарки в возрасте 47-лет получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.