Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Российская экономика прошла период адаптации к внешним вызовам. В стране по итогам 2023 года ожидается рост экономики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет «URA.RU».

По предварительной оценке, Минэкономразвития, за 9 месяцев ВВП увеличился на 2,8%. В сентябре показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении", — отметил глава российского правительства.

По его словам, такая динамика стала возможна благодаря реализации правительством России поручений президента, работе по решению оперативных и стратегических задач. В том числе речь идет об адресной поддержке отраслей, предприятий и граждан.

Мишустин уточнил, что российская экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня к середине года. Он добавил, что добыча угля увеличилась более чем на 2%.

Кроме того, за 9 месяцев рост производства в обрабатывающей сфере превысил 7%. В машиностроительной отрасли — свыше 22%.

Мишустин отметил, что в таких секторах, как компьютеры, электронные и оптические изделия, электрическое оборудование, мебель и ряде других, отмечаются двузначные показатели.