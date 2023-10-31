Минобороны: ВСУ потеряли 905 военных за сутки

ВСУ потеряли 905 военных за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Малодолинское (Одесская область) ВС РФ поразили места производства БПЛА и безэкипажных катеров. Также за сутки были перехвачены 8 ракет Storm Shadow, две ракеты «Нептун», сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ.

На купянском направлении российские военные отразили пять украинских атак в районе Синьковки. ВСУ потеряли 60 человек, четыре танка, среди которых два Leopard. На краснолиманском направлении отражены три украинских атаки, ВСУ потеряли до 250 человек и танк.

На донецком и южно-донецком направлениях совокупные украинские потери составили до 330 человек, среди уничтоженной техники — две БМП Bradley.

На запорожском направлении отражена украинская атака в районе Работино, на херсонском направлении нанесено огневое поражение скоплениям ВСУ в районе острова Алексеевский и Берислава. Украинские потери на этих двух направлениях — более 265 человек.