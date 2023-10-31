Компания «Капитал» поставила новые учебники рязанским школам

«Капитал-Строитель жилья» принял активное участие в подготовке школ к этому учебному году. Компания поставила новые учебники в три рязанские школы: № 21, 49, 75.

Учебники закупили в рамках модернизации школьного образования.

Там отметили, что подобные инициативы помогают сделать образование более доступным и удобным для всех сторон. Поэтому школам необходимо помогать.

Присоединиться могут все неравнодушные — именно так можно повысить доступность и качество образования для всех детей, модернизировать учебный процесс.

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