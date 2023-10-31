КМИС: украинцы стали меньше доверять Владимиру Зеленскому

Граждане Украины стали меньше доверять Владимиру Зеленскому, следует из результатов исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет РИА Новости.

Согласно данным, доверие пропало у 22% опрошенных — это в три раза выше показателя мая 2022 года.

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в период с 30 сентября по 13 октября этого года методом телефонных интервью, был опрошен 1201 респондент во всех регионах страны.