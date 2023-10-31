Кадыров призвал силовиков жестко действовать в отношении зачинщиков беспорядков

Кадыров призвал силовиков жестко действовать в отношении зачинщиков беспорядков. Об этом глава Чечни заявил на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии.

Кадыров считает, что силовики при подавлении беспорядков должны делать четыре выстрела: три — предупредительных и четвертый — «в лоб».

«Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо расценивать это заявление как приказ.