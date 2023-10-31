Госстройнадзор вывесил баннер о завершении строительства дома в Скопине с ошибкой

Рязанский госстройнадзор вывесил баннер о завершении строительства дома в Скопине с ошибкой. Ведомство пояснило это в комментариях у себя на странице после того, как рязанцы заинтересовались неоконченным строительством.

Во вторник, 31 октября, рязанцы отправили фотографии баннера и стройки дома — части федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На стенде указано, что сроки окончания строительства — 30 октября. Однако, на фотографии видно, что дом еще строят.

«Вот так чиновники Скопина вытирают ноги об нацпроекты России», — написал комментатор.

На самом деле, как рассказал госстройнадзор Рязанской области, информация о сроках окончания работ на стенде некорректна. Срок действия разрешения на строительство данного объекта закончится 28 марта 2024 года.