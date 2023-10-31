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Деньги с продажи квартиры Зеленского в Крыму направят на нужды СВО

Деньги с продажи квартиры Зеленского в Крыму направят на нужды СВО. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал Константинов.

По его словам, национализация и продажа квартиры стала важным и символичным шагом для жителей Крыма, которые не хотели, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским.

Напомним, квартиру Владимира Зеленского продали за 44,3 млн рублей.