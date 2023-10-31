Банк два раза незаконно списал деньги со счета мобилизованного рязанца

Рязанская прокуратура защитила права мобилизованного, вернув ему 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

У службы судебных приставов находилось на контроле исполнительное производство о взыскании с мобилизованного долга по кредиту в размере 200 тысяч рублей. Однако его приостановили в связи с ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Несмотря на это банк дважды списал деньги со счета мобилизованного, тем самым нарушив права рязанца.

В связи с этим руководителю УФССП России по Рязанской области внесено представление об устранении нарушения. Сейчас деньги вернули мобилизованному в полном объеме.