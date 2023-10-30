В зоне СВО начал работать первый поезд, оснащенный операционными и реанимацией

В зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок. Введение таких поездов в зону СВО должно обеспечит скорую помощь раненым и их эвакуацию.

Раньше медицинские поезда лишь эвакуировали раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали.