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В Скопинском районе в ДТП пострадали двое детей

В воскресенье, 29 октября, примерно в 11:10, в Скопинском районе, на 90 километре автодороги Михайлово-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Местный житель на «Лада Калина», по предварительной информации, не предоставил преимущество проезда и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». Иномарку отбросило на «Ладу Гранта».

В результате происшествия пострадали трое пассажиров «Фольксваген Поло», в том числе двое детей.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.