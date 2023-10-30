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В рязоблдуме рассказали о проекте бюджета на ближайшие годы

В понедельник, 30 октября, губернатор Павел Малков направил в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Уже третий год подряд документ передается в электронном виде.

Во время встречи с вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым и министром финансов региона Мариной Наумовой председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил правительство за работу, проделанную при подготовке бюджета.

«И для депутатов, и для исполнительной власти важно, чтобы бюджет Рязанской области был ресурсно обеспечен. Увеличен МРОТ, проиндексированы заработные платы, введены новые меры поддержки семей с детьми. Мы должны убедиться, что каждая социальная статья подкреплена финансово. Несмотря на все сложности, мы продолжаем реализовывать национальные цели развития, которые обозначены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Федеральный центр помогает с финансированием большей части капиталоёмких проектов. Наша задача — в полном объеме предусмотреть софинансирование в областном бюджете, вести контроль за эффективностью использования средств, за качеством работ», — подчеркнул спикер законодательного собрания.

Аркадий Фомин напомнил, что одним из приоритетов государственной политики является укрепление обороноспособности страны.

«На региональном уровне мы обязаны и сделаем все возможное, чтобы наши бойцы и их семьи могли воспользоваться всеми мерами поддержки, льготами. Над этими вопросами в режиме постоянного диалога мы будем работать с главой региона и правительством Рязанской области», — отметил Фомин.

Как сообщил вице-губернатор Артем Бранов, основными задачами при формировании проекта бюджета было сохранение стабильности финансовой системы и гарантированное выполнение всех социальных обязательств. В документе предусмотрены средства на поддержку агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, других значимых отраслей экономики, развитие социальной сферы. Заложены финансы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, ремонт и содержание дорог.

«Доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 82 млрд. рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются в размере порядка 16 млрд. рублей. В следующем году будут привлечены средства инфраструктурных бюджетных кредитов — 617,5 млн. Это позволит завершить строительство школы в районе жилого комплекса „Олимпийский“ и начать строительство двух детских садов — в Рязани и Рыбном. Дефицит областного бюджета на 2024 год прогнозируется в объеме 254 млн. рублей или 0,4% к собственным доходам», — уточнил Артем Бранов.

Об основных этапах рассмотрения проекта документа рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин. Он отметил, что в ближайшее время Совет Рязанской областной Думы определит дату проведения публичных слушаний. После детальной проработки в профильных комитетах на заседании регионального парламента депутаты рассмотрят документ в первом чтении. Ко второму чтению проект будет готовиться уже с учетом показателей межбюджетных трансфертов, утвержденных в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета.