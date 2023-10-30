В Рязанской области за выходные полицейские пресекли 984 административных преступления

В Рязанской области за выходные полицейские пресекли 984 административных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В прошедшие выходные полицейские проводили рейды, направленные на усиление охраны общественного порядка и общественной безопасности. За это время были пресечены 984 административных правонарушения и раскрыты 28 преступлений.

В ходе рейдов полицейские изъяли 84 литра алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушением действующего законодательства.

Также оперативники составили 21 административный протокол из-за нарушений миграционного законодательства.