Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
Втр, 31
10°
Срд, 01
14°
ЦБ USD 93.24 0.02 31/10
ЦБ EUR 98.62 0.27 31/10
Нал. USD 92.9 / 94.1 30/10 17:20
Нал. EUR 98.51 / 99.6 30/10 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
2 417
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
10 712
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
17 038
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
14 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязанской области за выходные полицейские пресекли 984 административных преступления

В Рязанской области за выходные полицейские пресекли 984 административных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В прошедшие выходные полицейские проводили рейды, направленные на усиление охраны общественного порядка и общественной безопасности. За это время были пресечены 984 административных правонарушения и раскрыты 28 преступлений.

В ходе рейдов полицейские изъяли 84 литра алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушением действующего законодательства.

Также оперативники составили 21 административный протокол из-за нарушений миграционного законодательства.