В Рязанской области подорожает льготный проездной

В Рязанской области подорожает льготный проездной. В понедельник, 30 октября, на заседании правительства поддержали вопрос об увеличении стоимости на 19 рублей.

Глава минтранса Павел Супрун заявил, что стоимость проездного в регионе в увеличится с 427 до 446 рублей, на 4,4%.

Повышение коснется проездного на два вида транспорта в Рязани, которая предназначена для пенсионеров, для одного родителя или законного представителя из многодетной семьи, вдов участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.