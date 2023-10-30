В рязанской мэрии прокомментировали преждевременное повышение цены за проезд

В рязанской мэрии прокомментировали преждевременное повышение цены за проезд. Об этом РЗН. инфо рассказали в ведомстве.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Рязани, некорректное списание денежных средств на нескольких бортах перевозчиков произошло из-за сбоя в терминальном оборудовании, которое раньше положенного срока (1 ноября) применило конфигурацию по изменения стоимости проезда.

В мэрии отметили, что денежные средства будут автоматически зачислены на счет пассажиров в ближайшее время.

Ранее рязанка сообщила о повышении цен на проезд раньше 1 ноября.