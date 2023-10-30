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В Рязани задержали двух закладчиков

В Рязани задержали двух закладчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в подъезде многоквартирного дома на улице Великанова в Рязани полицейские задержали 35-летнего мужчину и его 32-летнюю сожительницу. Они признались, что ходили по подъездам и делали закладки с наркотиками, отправляя фотографии и координаты куратору нелегального наркомаркета, на который они работали. При личном досмотре оперативники изъяли у них 39 свертков с метадоном, а еще несколько свертков обнаружили в подъездах домов.

Отмечается, что пара проживала в другом регионе. В Рязань они приехали на автомобиле, в котором спрятали пакет, в котором находились около 80 свертков с эти же наркотиком.

В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота около 30 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.