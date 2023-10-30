В Рязани выделили 313,4 миллиона рублей на строительство детсада в Мервине

В Рязани выделили 313,4 миллиона рублей на строительство детсада в микрорайоне Мервино. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 313 миллионов 499 тысяч рублей. Заказчиком выступило управление капстроительства администрации Рязани.

В документах указано, что в здании будет четыре этажа, один — подземный. Детсад рассчитан на 300 детей.

Работы завершат до 20 июня 2025 года.

Ранее строительство детсада обсудили на слушаниях.