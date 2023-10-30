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В Рязани 31 октября отключат холодную воду на 18 улицах

В Рязани 31 октября без холодной останутся 18 улиц. Информацию об этом разместили на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дом № 16а;
  • улица Островского, дома №№ 9/18, 11/17;
  • улица Полетаева, дома №№ 10/10, 11 корпус 1, 11, 12, 13 корпус 1, 13, строение 14 (МБОУ «Гимназия № 5»), 15 корпус 1, 15, 16;
  • улица Толстого, дом № 8а;

Подвозить техническую воду будут к строению № 14 на улице Полетаева с 11:30.

С 9:00 до 18:00 воды не будет в следующих домах:

  • 1-й Сиреневый проезд, дома №№ 1, 3 (частный сектор);
  • 2-й Сиреневый проезд, дома №№ 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16 (частный сектор);
  • 3-й Сиреневый проезд, дома №№ 3, 6, 7, 8, 11, 15 (частный сектор);
  • 4-й Сиреневый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 (частный сектор);
  • 5-й Сиреневый проезд, дома №№ 10, 12, 2, (частный сектор);
  • улица Сиреневая, дома №№ 2, 20,24 (частный сектор);
  • улица Коняева, дома №№ 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141-143, 145-147, 147, 149 корпус 1, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171 корпус 1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98 (частный сектор);
  • Московский заулок, дома №№ 1, 10, 11, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 4, 6, 8, (частный сектор);
  • улица Элеваторная, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 11 корпус 1, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15 корпус 1, 15, 16 корпус 1, 16, 17 корпус 1, 17, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18, 19 корпус 1, 19, 2 корпус 1, 2, 20 корпус 1, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 25, 26 корпус 1, 27, 28 корпус 1, 29, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3, 4, 40 корпус 1, 42а, 44 корпус 1, 46а, 4а, 5, 50а, 5а, 6 корпус 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, (частный сектор);
  • Элеваторный заулок, дома №№ 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (частный сектор);
  • улица Яблоневая, дома №№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (частный сектор);
  • 1-й Яблоневый проезд, дома №№ 1, 4, 8, 10, 12 (частный сектор);
  • Московское шоссе, дома №№ 143 (ООО «Еврометалл»); 147 (произв. компания); 147ст1 (произв. компания); 147ст2 (произв. компания); 149 (гостиница); 149а (АЗС); 149б (кафе);
  • федеральная трасса М-5 180км, строения №№ 12 (автостоянка); 13 (автосервис); 13/1 (произв. компания); 14 (произв. компания); 14а (автосервис); 16 (ООО «Автодетали»).