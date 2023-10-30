В Рязани 31 октября отключат холодную воду на 18 улицах

В Рязани 31 октября без холодной останутся 18 улиц. Информацию об этом разместили на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

улица Гоголя, дом № 16а;

улица Островского, дома №№ 9/18, 11/17;

улица Полетаева, дома №№ 10/10, 11 корпус 1, 11, 12, 13 корпус 1, 13, строение 14 (МБОУ «Гимназия № 5»), 15 корпус 1, 15, 16;

улица Толстого, дом № 8а;

Подвозить техническую воду будут к строению № 14 на улице Полетаева с 11:30.

С 9:00 до 18:00 воды не будет в следующих домах: