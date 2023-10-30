Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
Втр, 31
10°
Срд, 01
14°
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.2 / 93.9 30/10 10:30
Нал. EUR 98.45 / 99.6 30/10 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
2 160
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
10 514
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
16 848
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
14 768
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Приморском крае медведь насмерть загрыз мужчину

В Приморском крае медведь загрыз рыбака из села Березовка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В полицию обратились близкие мужчины и сообщили о его пропаже. Позже была найдена лежка медведя, в которой находились человеческие останки. На следующее утро работники Охотнадзора вернулись к берлоге и застрелили опасное животное.

Эксперты выясняют, почему медведь напал на человека.

«Это медведь бурый, и для него нетипично нападение на человека, если сравнивать с тем же гималайским. То, что он не просто убил, но стал поедать человека, да еще и близко к селу, позволяет предположить, что у него было ранение», — рассказал агентству директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.