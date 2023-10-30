В Приморском крае медведь насмерть загрыз мужчину

В Приморском крае медведь загрыз рыбака из села Березовка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В полицию обратились близкие мужчины и сообщили о его пропаже. Позже была найдена лежка медведя, в которой находились человеческие останки. На следующее утро работники Охотнадзора вернулись к берлоге и застрелили опасное животное.

Эксперты выясняют, почему медведь напал на человека.

«Это медведь бурый, и для него нетипично нападение на человека, если сравнивать с тем же гималайским. То, что он не просто убил, но стал поедать человека, да еще и близко к селу, позволяет предположить, что у него было ранение», — рассказал агентству директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.