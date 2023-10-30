В Подмосковье арестовали иностранца за попытку изнасиловать двух женщин

В подмосковной Балашихе арестовали 21-летнего гражданина Таджикистана из-за того, что тот пытался изнасиловать двух женщин. Об этом сообщает следком по Московской области в своем Telegram-канале.

Первое нападение он совершил вечером 14 сентября. К 32-летней женщине он применил физическую силу и попытался изнасиловать, однако та смогла вырваться и убежать. О случившемся она сообщила в правоохранительные органы.

7 октября мигрант снова попытался совершить преступление. Вечером он напал на 17-летнюю девушку. Подростку удалось выбежать на дорогу и остановить проезжающую машину.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело за два покушения на изнасилования (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 и часть 3 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ). Сейчас он находится под арестом.