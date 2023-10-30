В Москве умер народный артист РФ Тигран Алиханов

В Москве умер народный артист РФ Тигран Алиханов. Об этом сообщает газета « Известия ».

Его тело нашли 29 октября в его квартире. Алиханову было 80 лет.

Тигран Алиханов окончил Московскую консерваторию в 1966 году, спустя год он стал лауреатом Международного конкурса имени Лонг и Тибо в Париже.

С 1966 года выступал солистом Москонцерта, работал в Бюро пропаганды советской музыки Союза композиторов СССР. С 1995 года был солистом Московской государственной академической филармонии.

Более 40 лет музыкант преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории. С июня 2005 года по февраль 2009 года он был ректором Московской консерватории.

Дата и место прощания с Алихановым объявлены не были.

Фото: РИА Новости.