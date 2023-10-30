В Ленинградской области годовалый ребенок попал в реанимацию из-за отравления пивом
Годовалый малыш в поселке Торики Ленинградской области отравился пивом, оставленным отцом. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Мальчик оказался в реанимации.
Мать заметила, что с сыном что-то не то: он был вялый и сонный. Она вызвала скорую, а малыш уснул на руках. Уже в больнице обнаружили, что он без сознания в тяжелом состоянии от отравления этанолом.
В случившемся женщина подозревает недопитую бутылку пива, которую отец оставил на кухне. Он собирался ее выкинуть, но любопытный ребенок добрался до спиртного раньше.