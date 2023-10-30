В Красноярском крае мужчина убил собутыльницу из-за 200 рублей

В Красноярском крае 27 октября 40-летний местный житель задушил 46-летнюю женщину из-за долга в 200 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «МРАК».

Приятели распивали алкоголь в комнате женщины в общежитии. В один момент между ними начался конфликт из-за того, что хозяйка помещения оказалась возвращать мужчине долг, размером в 200 рублей. После этого он нанес знакомой несколько ударов руками по голове, взял провод от вентилятора и задушил ее.

Далее мужчина ушел из комнаты, забрав с собой телевизор и мобильный телефон.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу. Сейчас он находится под стражей.