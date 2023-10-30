В Киеве назвали условия для прилета Зеленского в Москву на переговоры

Владимир Зеленский прилетит на мирные переговоры в Москву, если ему прикажут в США. Об этом в интервью « Известиям » рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно», — рассказал собеседник.

Азаров подчеркнул, что киевский режим не принимает самостоятельных решений и руководствуется только указаниями Запада. Он также добавил, что Зеленский может вести свою политику только «на каких-то уровнях».