В Хабаровском крае мужчина изнасиловал двух девочек в заброшенном гараже

В Хабаровском крае ищут мужчину, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, неизвестный подкарауливает детей на улице в селе Ильинка и затаскивает их в гаражный кооператив. Последними его жертвами стали две сестры-младшеклассницы (8 и 9 лет). Девочки рассказали родителям, что незнакомец заманил их в гараж и совершил страшные вещи, после чего убежал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас полицейские пытаются составить фоторобот мужчины. Не исключено, что пострадавших детей может быть больше.