В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в ноябре

В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в ноябре.

Вводятся штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Максимальное наказание — до 40 тысяч рублей.

Кроме того, появляется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, и за уклонение от рассмотрения в установленном порядке. Максимальный штраф — до 300 тысяч.

С 3 ноября расширят внесудебную процедуру банкротства. Обратиться с заявлением можно будет при задолженности от 25 тысяч до 1 млн рублей.

Также начнет действовать господдержка технологических компаний. Закрепляются такие понятия, как «инновационные технологии», «технологическая компания». Устанавливаются особенности и условия их деятельности, правила создания и ведения реестра. Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям, и внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий.

С 29 ноября 2023 года истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Согласно документу, и внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная.