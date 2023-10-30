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Рязанский фонд медстрахования потратил 716,4 млн рублей на оплату услуг рязанцев в других регионах

Рязанский фонд медстрахования потратил 716,4 млн рублей на оплату услуг рязанцев в других регионах, что на 10,6 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила руководитель территориального фонда ОМС Елена Манухина на заседании правительства.

Она отметила, что за девять месяцев 2023 года на оплату медпомощи ОМС направили 11,6 миллиарда рублей. На услуги круглосуточного стационара выделили 5,1 млрд рублей, на амбулаторные условия — 4,5 млрд рублей, на условия дневного стационара — 1,3 млрд рублей, оказание скорая медпомощи — 0,7 млрд рублей.

Манухина рассказала, что на финансовое обеспечение медпомощи в Рязани жителям других субъектов России выделили 337,2 млн рублей, что больше на 52 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

На возмещение затрат медорганизаций по оплате труда врачей и среднего медперсонала потратили 30,3 млн рублей, что больше показателей прошлого года на 6,4 млн.

На закупки по ремонту оборудования выделили 21,4 млн рублей.