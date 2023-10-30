Рязанская мэрия опровергла избиение подростка в маршрутке № 85

Администрация Рязани опровергла избиение подростка в маршрутке № 85. Об избиении сообщили рязанцы в комментариях под постами губернатора Павла Малкова в четверг, 19 октября.

Мэрия отметила, что в полицию вызвали всех участников конфликта: подростков, их родителей и водителя. Факт избиения не подтвердился.

Напомним, ранее рязанцы сообщали об избиении ребенка водителем маршрутки № 85 на остановке «Проезд Яблочкова» в сторону Песочни. Мальчик, по версии очевидцев, ударил заднюю дверь маршрутки, после чего водитель вышел и несколько раз ударил подростка.