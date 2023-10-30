Рязанцы вновь пожаловались на занятую легковушками «выделенку» на Московском шоссе
Рязанцы вновь пожаловались на занятую легковушками выделенную полосу на Московском шоссе. Об этом очевидцы сообщают в telegram-канале «RZN.Life».
На снимке видно, что на полосе общественного транспорта стоит много легковушек.
Отмечается, из-за этого создается серьезная пробка.
«Почему город не обращает внимание, что легковые автомобили по выделенке едут?» — задается вопросом автор поста.
Напомним, в пятницу, 27 октября, жители засняли личный транспорт на «выделенке» на Московском шоссе.