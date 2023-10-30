Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные цели
По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона.
«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — написал политик.
«Киевский режим около 13.00 пытался атаковать цели в Крыму 8 ракетами Storm Shadow, все они сбиты», — сообщили в Минобороны.
Губернатор сообщил, что один человек ранен из-за падения обломков ракеты.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.