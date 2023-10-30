Правительство Рязанской области передаст функции ЗАГСа органам местного самоуправления

Региональное правительство решило передать функции ЗАГСа в районах области органам местного самоуправления. Об этом в понедельник, 30 октября, заявила глава управления ЗАГС Елена Сорокина.

В Рязани разработали законопроект для распределения средств на госрегистрацию актов гражданского состояния, повышение статуса органа местного самоуправления. Проект распространят на все муниципальные образования, кроме города Рязани и Рязанского района.

В населенных пунктах, где нет ЗАГСа, органы местного самоуправления смогут выдавать жителям свидетельство о рождении, заключении и расторжении брака, установления отцовства, смерти.

По словам Сорокиной, такая тактика применяется во многих субъектах России. Она отметила, что вопросы законопроекта проработали с главами муниципального образования.

Сорокина добавила, что распределение субвенций между бюджетами муниципальных образований региона будет аналогичным с субъектами России. Сумма будет пропорциональна количеству произведенных актов гражданского состояния и юридически значимых действий.

Законопроект одобрили на заседании комиссии по координации законопроектной деятельности.

После принятия закона внесут изменения в положение «О главном управлении ЗАГСа Рязанской области».

По словам Сорокиной, допрасходы из областного бюджета не потребуются.