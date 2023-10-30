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Правительство поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки

Правительство поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки. Об этом сообщает ТАСС.

Проект внесла Брянская областная дума. Он предлагает введение штрафов за распространение кредитными организациями через электросвязь рекламы кредитов или займов без указания всех условий, которые определяют их полную стоимость.

Штраф за спам-звонки может составить от 10 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для организаций.

Отмечается, что проект рассматривается повторно, так как его отправляли на доработку.