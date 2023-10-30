Под Хабаровском подростку оторвало пальцы при взрыве запала для гранат

В поселке Эльбан Хабаровского края подросток лишился пальцев из-за взрыва запала, выброшенного 72-летним мужчиной в мусорку. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на региональное УМВД.

Пенсионер рассказал, что около девяти лет назад принес домой ящики, в которых ранее хранилась взрывчатка, и использовал их в быту. Однако в октября 2023 года в одном из них он нашел жестяную банку, в которой хранились запалы для гранат, после чего выбросил ее в мусорный бак, «чтобы содержимое не рассыпалось», а запалы были утилизированы вместе с обычными отходами.

«В этот же день во время прогулки 14-летний школьник нашел выброшенные предметы и один из запалов сработал в руках несовершеннолетнего. В результате происшествия подросток был госпитализирован с ампутацией пальцев», — говорится в сообщении.

Против пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.