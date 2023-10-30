Опубликована программа мероприятий ко Дню народного единства в Рязани

Опубликована программа мероприятий ко Дню народного единства в Рязани. Ее опубликовали на сайте мэрии.

Мероприятия пройдут в субботу, 4 ноября. Цтральной городской площадкой станет Муниципальный культурный центр. В 11:20 там начнется лекторий, в ходе которого в мультимедийном формате специалисты расскажут об основных вехах Смутного времени, а также об особенностях искусства того времени.

В 12:45 на площади перед зданием Муниципального центра пройдет патриотический флешмоб, а в 13:00 пройдет концерт с участием лучших солистов и коллективов города.

Также в Рязанском музее путешественников в 11:30 начнется патриотическая программа с музейным уроком, кинопоказами и фотовыставкой.

Жителей Московского и Октябрьского районов в 15:00 приглашают на тематические концерты во Дворце культуры «Приокский» и Культурно-досуговом центре «Октябрь».

На протяжении всего дня в Музейно-выставочном центре имени Каширина покажут выставку «Под небом единым».