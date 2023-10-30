На пяти улицах Рязани 31 октября отключат свет

На пяти улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщает сайт администрации города.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту систем наружного освещения с 9:00 до 16.00 ограничат подачу ресурса по следующим адресам:

— 7-й Мервинский проезд, д. с 1 по 33;

— 8-й Мервинский проезд, д. с 1 по 29, д. 32, д. 32а, д. 34, д. 36;

— 9-й Мервинский проезд, д. с 1 по 22, д. 24, д. 26;

— ул. Мервинская, д. 52а, д. 54а, д. 64а, д. 66а, д. 78а, д. 82а, д. 84,

— ул. Бахмачеевская, д. 1, д. 1а, д. 3б, д. 16, д. 20, д. 22.