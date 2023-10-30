На ноябрьские праздники через Рязань пустят дополнительные пассажирские поезда

В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки РЖД назначает дополнительные пассажирские поезда, которые проследуют через Рязань. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Через станцию Рязань-1 будут курсировать пять дополнительных пар поездов:
— № 230 Москва — Саранск (прибытие в Рязань 4 ноября в 05:13);
— № 252 Москва — Пенза (прибытие в Рязань 4 ноября в 02:26);
— № 208 Москва — Самара (прибытие в Рязань 4 ноября в 02:38);
— № 282 Москва — Оренбург (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 12:47);
— № 288 Москва — Ульяновск (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 18:23).
В обратном направлении:
— № 229 Саранск — Москва (прибытие в Рязань 7 ноября в 00:54);
— № 251 Пенза — Москва (прибытие в Рязань 7 ноября в 00:48)
— № 267 Самара — Москва (прибытие в Рязань 3 ноября в13:27);
— № 281 Оренбург — Москва (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 00:12);
— № 287 Ульяновск — Москва (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 08:03).
Во всех поездах имеется вагон с местами для маломобильных пассажиров.