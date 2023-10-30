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На ноябрьские праздники через Рязань пустят дополнительные пассажирские поезда

В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки РЖД назначает дополнительные пассажирские поезда, которые проследуют через Рязань. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Через станцию Рязань-1 будут курсировать пять дополнительных пар поездов:

— № 230 Москва — Саранск (прибытие в Рязань 4 ноября в 05:13);

— № 252 Москва — Пенза (прибытие в Рязань 4 ноября в 02:26);

— № 208 Москва — Самара (прибытие в Рязань 4 ноября в 02:38);

— № 282 Москва — Оренбург (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 12:47);

— № 288 Москва — Ульяновск (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 18:23).

В обратном направлении:

— № 229 Саранск — Москва (прибытие в Рязань 7 ноября в 00:54);

— № 251 Пенза — Москва (прибытие в Рязань 7 ноября в 00:48)

— № 267 Самара — Москва (прибытие в Рязань 3 ноября в13:27);

— № 281 Оренбург — Москва (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 00:12);

— № 287 Ульяновск — Москва (прибытие в Рязань 3 и 7 ноября в 08:03).

Во всех поездах имеется вагон с местами для маломобильных пассажиров.