МТС улучшила связь на трассе М5 в Шиловском районе для растущего грузопотока

Big Data МТС зафиксировала на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе рост трафика, наибольший прирост показали автомобилисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Челябинской областей и Башкортостана. Чтобы обеспечить перевозчикам хорошую связь и интернет, цифровая экосистема улучшила сеть в районе сел Ибредь и Тимошкино. В результате автомобилистам и почти трем тысячам жителей стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на участке трассы М5. Здесь, помимо частных и многоквартирных домов с социальной инфраструктурой, расположены крупнейший в регионе завод по производству крахмала, карандашная фабрика, склады продуктовых сетей, шиномонтажные мастерские, АЗС и гостиницы. Пассажиры электропоездов «Рязань-Сасово», останавливающихся на ближайшей станции «Крутицы», также получили возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

МТС также «прокачала» сеть в селе Тимошкино. Здесь проживает более 400 человек, расположен фельдшерско-акушерский пункт, школа, Дом культуры и библиотека. Любители старины могут посмотреть на остатки зданий XIX века, построенных местной помещицей Фелитовой.

«Модернизация оборудования в Шиловском районе — это продолжение нашего большого проекта по цифровизации трассы М5 „Урал“, по которой идет большой поток грузо- и пассажироперевозок как по России, так и в направлении Казахстана и Китая», — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.