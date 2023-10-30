Минобороны: ВСУ потеряли 835 военных за сутки
ВСУ потеряли 835 военных за сутки. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, на купянском направлении ВС РФ отразили 9 атак ВСУ в районах Синьковки и Тимковки, уничтожено два танка, три БМП.
На запорожском направлении российскими военными отражена украинская атака в районе Работино. ВСУ потеряли два танка, в том числе Leopard. На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также пушку «Гиацинт-Б».
ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области арсенал авиационных средств поражения ВСУ и поразили пункты управления четырех украинских бригад в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.
Также системы ПВО РФ за сутки уничтожили 39 украинских беспилотников.