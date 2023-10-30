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Минобороны: ВСУ потеряли 835 военных за сутки

ВСУ потеряли 835 военных за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, на купянском направлении ВС РФ отразили 9 атак ВСУ в районах Синьковки и Тимковки, уничтожено два танка, три БМП.

На запорожском направлении российскими военными отражена украинская атака в районе Работино. ВСУ потеряли два танка, в том числе Leopard. На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также пушку «Гиацинт-Б».

ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области арсенал авиационных средств поражения ВСУ и поразили пункты управления четырех украинских бригад в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.

Также системы ПВО РФ за сутки уничтожили 39 украинских беспилотников.