Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на водителей маршруток

Администрация прокомментировала РЗН. инфо жалобы рязанцев на разговоры по телефону при вождении маршруток.

«Согласно пункту 2.7 ПДД РФ, водителю запрещается во время движения пользоваться телефоном, не позволяющим вести переговоры без использования рук», — отметили в ведомстве.

Также в мэрии рассказали, что за разговор по телефону во время езды предусмотрен штраф — 1500 рублей. В салонах маршруток оборудованы камеры, в том числе в кабине водителя. По словам администрации, срок хранения видео с камер не менее 30 суток.

Напомним, ранее рязанцы сообщали о том, что водитель маршрутки № 75 попал в аварию во время разговора по телефону. Также очевидцы сообщили РЗН. инфо о том, что при резком торможении во время того, как водитель маршрутки № 53 разговаривал по телефону, пострадала женщина. Позже пенсионерка прокомментировала поведение водителя.