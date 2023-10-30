Мэрия планирует подать в суд на братьев-близнецов из Недостоева

Рязанская мэрия планирует подать в суд на асоциальных братьев-близнецов из Недостоева. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в мэрии, 3 августа было вынесено предупреждение о приведении в надлежащее состояние квартиры до 7 сентября. До сих пор предупреждение не было исполнено.

«В связи с неисполнением предупреждения администрацией города будет подготовлено обращение в суд для принятия решения в установленном законом порядке», — говорится в ответе.

Напомним, в Недостоеве братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж подъезда. Позже у них изъяли животных. В рязанской мэрии искали способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями. Единственное, что удалось сделать администрации — отключить свет и газ в их квартире. Позже рязанцы пожаловались о нерешенной проблеме с асоциальными братьями-близнецами.