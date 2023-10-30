Малков: рассчитываю, что центр Рязани серьезно преобразится в течение нескольких лет

В понедельник, 30 октября, в губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание правительства региона, на котором заслушал отчеты руководителей министерств и ведомств, глав администраций муниципальных образований об исполнении поручений и решении вопросов, которые обозначают жители региона в социальных сетях.

По поручению Малкова отремонтировали дорогу по улице Карла Маркса в Скопине. Она ведет к объектам медицинской инфраструктуры. На это направлено более 36 млн рублей. Также в Скопине проводится реконструкция очистных сооружений. Отмечается, что объект важен для реализации одного из самых крупных инвестпроектов в регионе — строительства современного фармацевтического производства. Работы пройдут в течение 2023-2024 гг. Губернатор поручил министру ТЭК и ЖКХ области Артему Уворвихвосту держать их выполнение на контроле.

Отмечается, что в Сапожковском районе проводится обследование реки Мошки: специалисты изучают состояние дна, берегов и охранных зон. В рамках акции «Вода России» с мая по октябрь текущего года на берегах прошли 5 субботников. Проведена опиловка аварийных деревьев, вывоз древесного и бытового мусора.

На заседании губернатор заслушал доклады о работе по обращениям граждан в соцсетях. Так, в поселке Павелец Скопинского района планируют восстановить стадион. Уже сделано ограждение, установлены детская и спортивная площадки. В настоящее время готовится заявка на участие в конкурсном отборе на проведение работ в 2024 году.

Также в Мурмино на улице Лесной в 2024 году появится дополнительная спортивная площадка — она станет четвертой, обустроенной в поселении за период с 2022 года. Работы будут выполнены в рамках программы «Спорт норма жизни».

«Люди стали намного активнее обращаться с вопросами развития спортивной инфраструктуры. В Год спорта будем серьезно этим заниматься, наращивать темпы и объемы», — сказал Павел Малков.

На заседании главе региона доложили, что ремонтные работы на участке протяженностью 2,5 км автомобильной окружной дороги в Ряжске будут завершены до конца недели.

Также губернатору рассказали, что реконструкция освещения на Лыбедском бульваре в Рязани пройдет в рамках комплексного благоустройства территории, которое начнется с 10 ноября текущего года.

«Рассчитываю, что центр города очень серьезно преобразится в течение нескольких лет. Здесь будет комфортно жителям и гостям Рязани. Обязательно все планы реализуем», — сказал Павел Малков.