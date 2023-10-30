Госжилинспекция устранила проблему с «летающими» кирпичами в центре Рязани

В рязанской госжилинспекции рассказали РЗН. Инфо, что устранили проблему с «летающими» кирпичами на улице Вознесенской № 63.

По словам ведомства, 24 октября, во вторник в присутствии представителей администрации опадающую штукатурку с балкона второго этажа сняли. После территорию под балконом убрали.

«В настоящее время опасности обрушения штукатурки нет», — подчеркнули в письме.

Также в госжилинспекции отметили, что капремонт фасада дома по этому адресу запланирован на 2025 год.

Напомним, 21 октября рязанцы делились в соцсетях фотографиями «летающих» кирпичей на улице Вознесенской.