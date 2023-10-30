Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

На территории Рязанской области утром и днем 30 октября ожидаются осадки в виде снега, переходящие в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра порывами до 15 м/с, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС.

Спасатели призывают рязанцев быть внимательными и осторожными.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.