Артемов поручил разобраться с причинами отключения света в районах Рязани

Артемов поручил разобраться с причинами отключения света в районах Рязани. Об этом сообщил заместитель главы администрации Михаил Ромодин.

«По поручению руководителя городской администрации Виталия Артемова разбираюсь с причинами отключения электроэнергии в различных районах Рязани. Все факты аварийного отключения электроснабжения тщательно проанализированы. Провожу рабочие встречи с руководителями предприятий, отвечающих за электроснабжение жителей города, с собственниками подстанций и электрических сетей», — написал он.

По словам Ромодина, в Рязани необходимо разработать перечень мер, реализация которых будет направлена на предотвращение подобных ситуаций в дальнейшем.

Ранее рязанцы жаловались на отсутствие света и воды в Кальном.