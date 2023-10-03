Жители Рязанской области выиграли в лотереи 27 миллионов рублей

Жители Рязанской области за год выиграли более 27 миллионов рублей во всероссийские национальные лотереи бренда «Национальная Лотерея». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В играх бренда выиграли деньги более 25 тысяч жителей региона. Семь человек стали миллионерами.

Всего в России в играх «Национальной Лотереи» миллионы выиграли более 750 человек. Общий объем выигрышей превысил шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Рязанской области выиграла миллион после вещего сна мужа.